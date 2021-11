ATR annonce un total de 29 commandes depuis le début de l'année au salon aéronautique de Dubaï

(Dubai Airshow 2021) Le salon aéronautique de Dubaï est clairement un succès pour ATR, avec les nouvelles commandes annoncées de Binter (4 ATR 72-600) , Tarom (3 ATR 72-600), Air Corsica (5 ATR 72-600, motorisés par le nouveau PW127XT de Pratt & Whitney Canada) et Afrijet (3 ATR 72-600).



Par ailleurs, la nouvelle compagnie Toki Air est en voie d'introduire l'ATR 42-600S au japon, avec la signature d'une lettre d'intention visant à acquérir un exemplaire de la nouvelle variante STOL de l'ATR 42-600, en plus de ses deux futurs ATR 72-600 en leasing.



Au total, l'avionneur franco-italien a enregistré un total de 29 appareils en commandes fermes depuis le début de l'année (dont 5 ATR 72-600 et 2 ATR 42-600 destinés à des clients non dévoilés).



« L'édition 2021 du Salon était centrée sur le futur de l'aviation, avec le développement durable en ligne de mire. Les turbopropulseurs sont déjà un outil essentiel pour atteindre l'ambition net-zero que s'est fixée notre industrie, tout en offrant davantage d'opportunités pour connecter les populations et les entreprises. Je suis très heureux de voir des signes concrets de reprise du marché, comme en témoignent nos annonces de commandes et les conversations que nous avons eues durant le salon. Les tendances futures mènent toutes à une mobilité régionale plus responsable, et la famille d'avions ATR est parfaite pour répondre à cette demande, aujourd'hui comme demain » a déclaré Fabrice Vautier, le directeur commercial d'ATR.



