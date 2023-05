ATM : Thales signe un nouveau contrat avec SMATSA

Thales et SMATSA, le fournisseur de services de navigation aérienne (ANSP) de Serbie-et-Monténégro, ont signé un nouveau contrat de services de support logiciel et matériel. Ce contrat comprend de nouvelles améliorations fonctionnelles qui amélioreront l'interopérabilité des systèmes et fourniront de nouveaux outils d'aide à la décision pour les contrôleurs aériens gérant l'espace aérien de Serbie-et-Monténégro. Thales et SMATSA prolongent ainsi leur partenariat jusqu'en 2025. L'électronicien français aidera ainsi SMATSA à gérer tous les aspects liés au maintien en vie du système de gestion du trafic aérien en plus d'apporter de nouveaux outils.