Atlas Air commande les quatre derniers Boeing 747-8F

Atlas Air sera la dernière compagnie au monde à recevoir des 747. La compagnie américaine a conclu un nouvel accord avec Boeing portant sur l'acquisition de quatre 747-8F.



L'avionneur indique à cette occasion qu'il s'agira là des quatre derniers appareils à sortir de sa ligne d'assemblage d'Everett avant l'arrêt du programme. Celui-ci avait été annoncé en juillet et sera effectif en 2022.



Le groupe Atlas Air quant à lui compte sur ces appareils pour étoffer encore sa flotte et répondre à la demande croissante pour le fret aérien. Il est déjà le plus grand opérateur mondial de 747, en ayant 53 exemplaires dans sa flotte. Parmi eux se trouvent déjà dix 747-8F.



Boeing rappelle qu'il a produit 1 560 Jumbo Jets depuis le lancement du programme. Aujourd'hui, il ne lui en reste plus que seize en commande, les quatre d'Atlas Air, neuf destinés à UPS et trois attendus par Volga-Dnepr.



(Photo © Boeing)