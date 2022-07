Atlantic Airways commande un simulateur de vol Full Flight Reality H de Thales pour AW139

Atlantic Airways et Thales ont signé un contrat portant sur simulateur de vol Full Flight Reality H, niveau D pour l'hélicoptère AW 139 d'AgustaWestland. Il viendra équiper le nouveau centre de formation de la compagnie aérienne des îles Féroé pour ses propres équipages mais permettra aussi de lancer une nouvelle branche d'activité commerciale avec ceux d'opérateurs d'hélicoptères AW139.



Avec ce nouveau simulateur, l'Atlantic Airways Aviation Academy pourra ainsi offrir une formation à l'état de l'art, comprenant la qualification de type initiale, l'entraînement périodique et les contrôle de compétence pour les vols VFR (vol à vue) et IFR (vol aux instruments). Ce simulateur permettra aux pilotes d'obtenir la certification requise pour opérer l'AW 139 dans le cadre de la réglementation AESA. Thales précise que ce simulateur sera adapté à l'environnement spécifique des îles Féroé.



Le département hélicoptères d'Atlantic Airways assure un service régulier entre les différentes îles de l'archipel, ainsi que des missions SAR et des opérations de transport offshore dans l'Atlantique Nord.



(Photo © Atlantic Airways)