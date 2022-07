Astral Aviation veut des Embraer E190 cargo

(Farnborough 2022) Nordic Aviation Capital (NAC) a conclu un protocole d'accord pour placer les deux premiers Embraer E190F chez Astral Aviation, le spécialiste kenyan du fret aérien basé à Nairobi.



Embraer avait déjà signé un accord de principe avec NAC en mai dernier, le loueur danois réservant jusqu'à 10 créneaux de conversion pour des E190/E195 de son portefeuille. Les livraisons sont prévues à partir de 2024.



Les conversions seront réalisées par Embraer dans ses installations au Brésil. Elles consisteront notamment à découper une porte cargo à l'avant du pont principal, à installer le système de chargement du fret, à renforcer le plancher, à installer une séparation 9G avec une porte d'accès et à équiper la cabine avec un système de détection d'incendie.



Le programme des E-Jets cargo avaient été lancés en mars dernier. L'E190F pourra emporter une charge utile de 10,7 tonnes (dont 7 conteneurs ULD sur le pont principal) et l'E195F de 12,3 tonnes (8 ULD). Embraer promet 50 % de volume en plus par rapport aux plus gros turbopropulseurs cargo et jusqu'à 30 % de coûts en moins par rapport aux monocouloirs de même génération.



(Image © Embraer)