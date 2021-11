Astral Aviation va louer trois Boeing 757-200F

Aquila Air Capital, une plateforme de financement spécialisée axée sur le financement d'actifs aéronautiques, a annoncé la finalisation d'un contrat avec la compagnie cargo kenyane Astral Aviation.



L'accord porte sur la location de trois Boeing 757-200F. Les avions devraient être livrés à Astral à partir de ce mois, une fois leur maintenance planifiée terminée. SkyExec Capital Jets a agi en tant qu'arrangeur et assurera le service du bail pendant la durée du contrat.



Une fois en service, Astral Aviation deviendra le plus grand opérateur de 757F en Afrique et Moyen-Orient, en plus d'être le seul opérateur du Boeing 767F (un avion réceptionné en janvier 2021) dans la région.



Pour rappel, Astral Aviation est la première compagnie aérienne tout-cargo d'Afrique avec une flotte de 14 appareils qui opèrent à partir de Nairobi, au Kenya, de Johannesburg, en Afrique du Sud, de Dubaï, aux Émirats arabes unis et de Liège, en Belgique. L'opérateur dessert plus de 50 destinations vers et à l'intérieur de l'Afrique, du Moyen-Orient et en Europe, en utilisant une combinaison de vols réguliers et charters.

(Le 767-200F d'Astral Aviation. Photo © Astral Aviation)