Assistance au sol : le groupe koweïtien Agility met la main sur Menzies

Le groupe logistique koweïtien Agility annonce avoir finalisé le rachat de l'entreprise britannique John Menzies PLC, spécialisée dans l'assistance au sol. Agility va désormais fusionner son activité National Aviation Services (NAS) avec Menzies pour « créer un leader mondial des services aéronautiques dans 58 pays ».



La transaction est valorisée à 763 millions de livres sterling (924,37 millions de dollars). Hassan El-Houry, le PDG de NAS, devient président de la société fusionnée. Philipp Joeinig, actuel PDG Menzies Aviation, sera le directeur général de l'entité combinée.

Cette nouvelle structure, qui poursuivra son activité sous le nom de Menzies Aviation, fournira des services de fret aérien, des services de carburant et des services au sol sur six continents.



Les chiffres d'affaires combinés de Menzies et de NAS ont dépassé 1,5 milliard de dollars en 2021. La nouvelle Menzies Aviation comptera ainsi environ 35 000 salariés et opérera dans 254 aéroports dans 58 pays, gérant 600 000 rotations d'avions, 2 millions de tonnes de fret aérien et 2,5 millions d'opérations d'avitaillement par an.



(Photo © Menzies Aviation)