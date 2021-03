ASL Airlines lance une compagnie au Royaume-Uni

Le groupe ASL a annoncé que sa dernière entité, ASL Airlines UK, avait obtenu son certificat de transporteur aérien au Royaume-Uni.



Il s'agit du premier CTA délivré par l'autorité de l'aviation civile britannique depuis le Brexit (pour des aéronefs à voilure fixe).



Le premier vol a déjà été réalisé, par un ATR72-200 cargo (G-OASL). Il a relié la base d'East Midland à Belfast, une liaison qui sera désormais opérée quotidiennement.



ASL Airlines UK va désormais étudier la possibilité de proposer ses services sur davantage de routes intérieures et va faire une demande d'autorisation à l'EASA pour devenir exploitant de pays tiers (TCO) et pouvoir réaliser des vols entre le Royaume-Uni et l'Europe.