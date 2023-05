Asky Airlines devient cliente d'AerCap et du Boeing 737 MAX

AerCap a annoncé la signature d'un contrat de location avec ASKY Airlines, qui devient un nouveau client. Il porte sur deux Boeing 737 MAX 8 d'occasion, livrables entre juin et août 2023.



Ils seront les premiers 737 MAX à être mis en service au Togo et seront exploités sur le réseau régional de la compagnie.



Sa flotte actuelle comprend douze avions : huit 737-800 et quatre 737-700, desservant 26 villes dans 24 pays d'Afrique.



(Photo © AerCap)