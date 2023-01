Asiana remet ses Preighters en configuration passagers

Face au retour de la demande sur le segment international, Asiana Airlines a décidé de réutiliser les sept appareils passagers qu'elle avait temporairement convertis pour le transport de fret (Preighters) dans leur configuration originelle, pour le transport de passager.



A la suite de l'immobilisation de la flotte mondiale et de la chute du trafic passagers, elle avait en effet décidé de convertir quatre Airbus A350 et trois A330 en Preighter, afin de profiter de la demande très forte pour le transport de fret. Le premier appareil converti était un A350, qui avait été modifié en septembre 2020.



Depuis, cette flotte a réalisé plus de 500 vols, permettant de transporter 70 000 tonnes de marchandises, principalement des composants électroniques, des produits liés au commerce en ligne et des équipements de protection individuelle. Cette activité, très orientée vers les Amériques, a permis de générer près de 300 millions de dollars de recettes.



Désormais, tous ont retrouvé leur configuration classique, le dernier appareil reconfiguré étant un A330 qui abrite de nouveau ses 260 sièges de classe économique. Les sept appareils seront principalement opérés sur le réseau asiatique, vers l'Asie du Sud-est et le Japon.



(Photo © Airbus)