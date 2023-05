Asia Digital Engineering lève 100 millions de dollars pour développer ses capacités MRO à Kuala Lumpur

Asia Digital Engineering (ADE), filiale dédiée à l'ingénierie et à maintenance du groupe Capital A, maison mère d'AirAsia, a obtenu 100 millions de dollars d'investissement en provenance de la part d'OCP Asia Ltd, une somme qui sera utilisée pour la construction et la mise en service d'un nouveau hangar MRO sur la plateforme aéroportuaire internationale de Kuala Lumpur (Sepang).



L'installation disposera de 14 lignes de maintenance et sera opérationnelle au deuxième trimestre 2024. Cet investissement sera également alloué à la poursuite de l'expansion des activités d'ADE « dans d'autres marchés verticaux et géographiques, démontrant l'engagement de l'entreprise à atteindre une croissance et un succès à long terme ».



Créée en 2020, ADE a commencé à intervenir sur des appareils extérieurs aux flottes des compagnies du groupe AirAsia au premier trimestre. La société a également mis en place deux lignes de maintenance supplémentaires à Subang, ainsi que deux autres à de Johor Bahru afin d'accélérer la remise en service des appareils du groupe ces derniers mois.



(Photo © AirAsia)