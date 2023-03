Ashwin Bhat sera le prochain directeur général de Lufthansa Cargo

Lufthansa Cargo a annoncé la nomination d'Ashwin Bhat au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions le 15 avril, si sa nomination est approuvée par le conseil de surveillance de la compagnie.



Il remplacerait alors Dorothea von Boxberg, qui vient d'être nommée directrice générale de Brussels Airlines.



Il est actuellement directeur commercial et membre du comité exécutif de Lufthansa Cargo, depuis 2021. En tant que CEO, il continuera à être responsable des produits et des ventes.



Diplômé de l'université de Mumbai en chimie, il a vécu une grande partie de sa carrière au sein de Swisscargo avant de prendre la tête de l'entité cargo de Swiss International Airlines en 2015.



Lufthansa Cargo précise qu'elle continuera à être dirigée par un comité exécutif composé de trois personnalités. La nomination de la troisième personne et la redistribution des rôles devraient intervenir dès que possible.



(Photo © Lufthansa Cargo)