Armée de l'Air : le troisième et dernier Airbus A330-200 arrive à l'Estérel

La Direction générale de l'armement (DGA) a pris livraison du 3ème et dernier Airbus A330-200 commandé pour l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) en août 2020.



L'appareil, livré neuf par Airbus (MSN 2022, F-UJCU, Trent 700), sera bientôt convoyé vers sa base principale de Roissy CDG.



La DGA rappelle que l'acquisition de ces trois A330 par le ministère des Armées a permis à l'armée de l'Air et de l'Espace d'accélérer le retrait de service des A310 et A340 qui étaient utilisés pour des missions de transport logistique de personnels et de fret.



Pour rappel, le ministère des Armées avait commandé trois A330-200 (un appareil neuf et deux de seconde main) afin d'anticiper le retrait des A340-200 (2020 au lieu de 2028) et des A310-300 (2021 au lieu de 2023). Ils seront ensuite convertis en A330 MRTT à partir de 2025, pour finir de constituer la flotte de 15 appareils Phénix.



La DGA avait également réceptionné le huitième Airbus A330 MRTT Phénix pour le compte de l'armée de l'Air et de l'Espace le 21 octobre dernier, conformément à la Loi de programmation militaire 2019-2025 qui prévoit 12 exemplaires livrés neufs d'ici à fin 2023.



(Photo © Direction générale de l'armement)