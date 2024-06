Ardian va pouvoir prendre une participation de 22,6% dans l'aéroport de Londres Heathrow

Ardian a annoncé le 14 juin avoir conclu un accord révisé avec le groupe espagnol Ferrovial pour acquérir une participation d'environ 22,6% dans FGP Topco, la société holding de Heathrow Airport Holdings Ltd. La société d'investissement française et le fonds public d'investissement saoudien PIF vont ainsi acquérir plus de 37% d'Heathrow pour 3,87 milliards d'euros, une opération annoncée en novembre dernier, mais bloquée depuis par un groupe de petits actionnaires. Ferrovial conservera une participation de 5,25% dans FGP Topco. L'aéroport de Londres Heathrow reste la première plateforme aéroportuaire d'Europe en nombre de passagers accueillis (79,2 millions en 2023).