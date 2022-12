Arabie Saoudite : flynas se met aussi aux gros-porteurs

La compagnie low-cost saoudienne flynas a pris livraison de ses deux premiers gros-porteurs, des A330-330 (MSN 1607 & 1745, Trent 700) qui étaient précédemment exploités par WOW air puis Turkish Airlines.



Ils peuvent accueillir jusqu'à 337 passagers en classe unique. Les deux A330 appartiennent à Park Aerospace Holdings et sont gérés par Avolon.



Ils n'ont pas encore été mis en service et la low-cost saoudienne reste peu loquace sur leurs futures opérations. flynas exploite également treize A320 et vingt-huit A320neo.



Elle attend encore cinquante-neuf A320neo et dix A321XLR en commande ferme, et est en discussions avec Airbus et Boeing pour augmenter potentiellement encore sa flotte.