Arabesque veut décoller avec 16 Airbus A321neo 100% classe affaires

Arabesque, une nouvelle compagnie aérienne en gestation basée aux Émirats arabes unis, a annoncé que sa flotte initiale comprendra 16 A321neo dans une configuration 100% classe affaires avec des sièges exclusivement fournis par Optimares.



Arabesque travaille sur ce projet en étroite collaboration avec paulwylde, un cabinet de conseil en marque, innovation et design basé à San Francisco. La compagnie a également déclaré qu'elle avait déjà choisi son hub sans toutefois révéler son emplacement.



Arabesque prévoit de desservir jusqu'à 60 destinations long-courriers de loisirs. L'entreprise recrute déjà et prévoit d'employer environ 400 personnes d'ici la fin de 2022. Au sein de l'équipe de direction, , seule l'identité de Max Nilov, directeur de la stratégie (ancien directeur régional chez Boeing pour le Moyen-Orient et l'Asie) est connu pour le moment.



La start-up donne rendez-vous dans les prochains mois pour le dévoiler son identité visuelle complète et son réseau de dessertes. En France, La Compagnie affiche un modèle économique similaire avec deux A321LR.