Après une année difficile, Cebu Pacific s'attend à retrouver un trafic domestique similaire à celui de 2019 au 2e trimestre

Les finances de Cebu Pacific ont continué de s'effondrer en 2021. Le transporteur low-cost philippin a publié une perte nette de 24,9 milliards de pesos (478 millions de dollars) pour l'année dernière. Il a également vu ses revenus chuter de 30% en glissement annuel pour s'établir à 15,7 milliards de pesos (301 millions de dollars).



Cebu Pacific attribue cette faible performance aux restrictions de voyage consécutives à l'émergence des nouvelles variantes de la Covid-19 et la flambée des infections.



L'an dernier, la compagnie a transporté 3,411 millions de passagers, soit 32 % de moins que l'année précédente. A l'inverse, la compagnie a connu une activité cargo intense, augmentant ses recettes de fret de 20%.



« Au milieu des pertes et de l'incertitude provoquées par la pandémie, Cebu Pacific est restée résiliente et a assuré sa viabilité à long terme », a déclaré la société, notant qu'elle avait levé plus de 1,6 milliard de dollars, renforçant ainsi son bilan.



Alors que les Philippines connaissent une baisse des cas de Covid-19, le transporteur reste optimiste et prévoit de revenir aux niveaux d'avant-pandémie sur le marché domestique d'ici le deuxième trimestre de l'année.



