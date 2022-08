Après l'archipel capverdien, VINCI Airports prend position sur 13 aéroports mexicains

VINCI Airports a signé un accord portant sur le rachat de 29,99% du concessionnaire aéroportuaire mexicain OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte).



Cette opération lui permet d'enrichir son portefeuille de 13 nouveaux aéroports situés dans le nord et le centre du Mexique, des plateformes qui ont accueilli 23 millions de passagers en 2019 (18 millions en 2021).



Il s'agit des principaux aéroports internationaux du nord du pays (Monterrey, Chihuahua , Ciudad Juárez, Culiacan et de Mazatlan) ainsi que huit aéroports au centre et au sud du pays (Acapulco, San Luis Potosí, Torreon, Zihuatanejo, Durango, Zacatecas, Tampico et Reynosa). À noter que l'aéroport international de Monterrey, importante ville industrielle du Mexique, est le 5e aéroport du pays en termes de trafic, représentant à lui seul près de la moitié du trafic passager d'OMA. La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année.



VINCI Airports précise que la durée résiduelle de la concession sera de 25 ans (fin du contrat en 2048). La société française ajoute qu'elle s'implante ainsi dans le 3e pays le plus peuplé du continent américain et dont le trafic au deuxième trimestre 2022 a déjà dépassé son niveau d'avant crise sanitaire.



Il y a quelques semaines seulement, VINCI Airports avait signé un contrat de concession de 40 ans avec le Cap-Vert pour gérer 7 aéroports du pays : 4 aéroports internationaux (Praia, Sal, São Vicente et Boa Vista) et trois aéroports régionaux (São Nicolau, São Filipe et Maio).



Le réseau de VINCI Airports comprendra ainsi un portefeuille de plus de 70 aéroports situés dans 13 pays.



(Photo © Grupo Aeroportuario del Centro Norte)