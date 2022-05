Apollo pourrait injecter 500 millions d'euros au capital d'Air France-KLM

Air France-KLM annonce être en discussions exclusives avec le fonds américain Apollo Global Management pour que l'une de ses filiales opérationnelles bénéficie d'une injection de 500 millions d'euros à son capital.



L'investissement concerne une entité « propriétaire d'un parc de moteurs de rechange d'Air France dédiés à son activité d'ingénierie et de maintenance ».



Il ne devrait entraîner aucune modification sur le plan opérationnel et social.



Le groupe souligne que cette transaction lui permettrait de rembourser partiellement les obligations perpétuelles de l'État français et de renforcer ses fonds propres, ainsi que de faciliter l'acquisition de moteurs de rechange pour la flotte d'Air France.