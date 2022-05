APOC Aviation et SmartLynx Airlines acquièrent 4 Airbus A321 à convertir

APOC Aviation et SmartLynx Airlines se sont associés pour acquérir quatre Airbus A321 en configuration passagers et les convertir en cargo.



Les appareils entreront en service auprès de SmartLynx au début de l'année prochaine et porteront sa flotte d'A321 cargo à quinze appareils.



Les quatre A321 sont issus de la flotte de Finnair et sont entrés en service en 1999 et 2000. Ils portent les numéros de série 941, 961, 11 85 et 1241.



« L'A321 est un actif intéressant parce qu'il peut être converti en cargo et qu'il y a une activité importante dans ce secteur du marché en ce moment. Il peut également être utilisé pour des opérations low-cost/long-courrier (en raison de son efficacité et de son rayon d'action) et il est attrayant pour le démantèlement. La possibilité d'utiliser l'une ou l'autre de ces trois options en a fait une opportunité exceptionnelle pour l'entreprise », commente Jasper van den Boogaard, VP Airframe Acquisition & Trading chez APOC.



(Photo © APOC Aviation)