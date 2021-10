Antavia s'agrandit à Paris CDG

La société MRO Antavia vient d'ouvrir les portes de sa nouvelle installation à Paris CDG. Le bâtiment, d'une surface de 2 500 m², remplace l'atelier de réparation dans lequel ses équipes travaillaient jusqu'alors. Son inauguration officielle correspond à la 40 000e réparation de roue/frein.



« Ce déménagement a permis à Antavia d'intégrer de nouveaux équipements et d'améliorer encore ses délais très courts de révision et de changement de pneus », explique Ismaël Fadili, directeur des ventes et du marketing.



Le nouvel atelier est une réplique de celui que la société exploite déjà près de Toulouse. Il abrite par ailleurs un inventaire important de pièces détachées et équipements.



Antavia prévoit également de se développer davantage et compte ouvrir un autre atelier en Asie en 2022.



(Photo © Antavia)