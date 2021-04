Anko van der Werff quitte Avianca pour SAS

Avianca Holdings a annoncé la démission de son PDG Anko van der Werff le 28 avril, à effet immédiat. Il va prendre la tête de la compagnie scandinave SAS.



Avant de prendre ses nouvelles fonctions en Europe, il rejoindra le conseil d'administration d'Avianca et conservera un rôle de conseiller jusqu'au milieu du mois de juin pour faciliter la transition.



Le groupe colombien a choisi de le remplacer par Adrian Neuhauser, qui l'a intégré en tant que directeur financier en 2019 (après avoir travaillé pour Crédit Suisse) et exerçait déjà le rôle de président.



Anko van der Werff rejoindra SAS au plus tard le 15 juillet. En attendant sa prise de fonction, Karl Sandlund, directeur commercial de SAS, assumera le rôle de PDG. Ces nominations interviennent après l'annonce de la démission de Rickard Gustafson, l'actuel CEO, qui sera effective en mai (il prendra la tête de SKF).



Anko van der Werff était PDG d'Avianca Holdings depuis 2019 mais avait auparavant été EVP et directeur financier du groupe Aeromexico, SVP Pricing et revenue management de Qatar Airways et avait occupé divers postes à responsabilité durant ses dix ans au sein du groupe Air France-KLM.



(Photo © Avianca Holdings)