Anisa Diwakar prend les commandes du service client des réparations de pièces chez SR Technics

La société MRO suisse SR Technics annonce qu'Anisa Diwakar a rejoint son équipe de développement commercial en tant que Responsable du service client de réparation de pièces depuis le 1er octobre.



Elle avait rejoint SR Technics en 2014 en tant que Account Manager Engines, responsable de l'exécution et de l'intégration des contrats MRO de moteurs pour CFM56-7B/-5B et PW4000. Elle a également géré avec succès plusieurs comptes clés et l'intégration de services clients pour plusieurs compagnies aériennes internationales, en particulier dans les régions d'Asie et des Amériques.



Anisa Diwakar avait précédemment passé sept ans chez Jet Aviation à Bâle dans divers rôles, dont la gestion de la chaîne d'approvisionnement, principalement responsable des services et activités d'approvisionnement en moteurs et APU.



(Photo © SR Technics)