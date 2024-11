André-Hubert Roussel devient directeur général de Latécoère

Latécoère a annoncé la nomination, à effet immédiat, d'André-Hubert Roussel au poste de directeur général. Il remplace Greg Huttner, qui avait dirigé la transformation du groupe durant ces cinq dernières années, tandis que la mission d'André-Hubert Roussel devrait être davantage axée sur la croissance des activités.



André-Hubert Roussel a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie aérospatiale et de la défense. Il a récemment été le directeur général d'ArianeGroup (2019-2023) et avait avant cela été notamment responsable des opérations chez Airbus Defence and Space.



(Photo © Latecoere/Arnaud Späni)