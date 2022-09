AnadoluJet fait des infidélités à Boeing pour développer plus rapidement sa flotte

Après avoir réceptionné un premier Airbus A321neo en juillet (MSN 10883, TC-LUJ, PW1100G-JM, en photo) qui était initialement destiné à la compagnie russe S7, AnadoluJet, la compagnie à bas prix de Turkish Airlines, a décidé de s'équiper de davantage de monocouloirs de la famille A320neo d'Airbus pour développer et rajeunir sa flotte plus rapidement.



La compagnie turque opérait jusqu'à présent avec une flotte exclusivement composée de monocouloirs Boeing (plus d'une cinquantaine de Boeing 737-800 ainsi que 6 737 MAX 8 livrés à partir du mois de mai).



CDB Aviation, la filiale irlandaise de China Development Bank Financial Leasing, annonce ainsi avoir livré un premier A320neo à AnadoluJet le 6 septembre. Il s'agit de MSN 11103 (TC-LUK, PW1100G-JM), un appareil qui devait aussi être initialement livré à la compagnie russe S7.



D'autres exemplaires sont prévus dans les prochains mois. Ils opéreront sur des lignes nationales et internationales depuis l'aéroport Sabiha Gökçen d'Istanbul.



AnadoluJet, comme Turkish Airlines d'ailleurs, profite de la disponibilité d'appareils de dernière génération qui étaient destinés à des compagnies aériennes russes avant la mise en place des sanctions internationales en représailles à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.



Certains, voire tous les 6 Airbus A350-900 récemment commandés par Turkish Airlines et livrables en 2022 et 2023 sont par exemple aussi des appareils initialement destinés à la compagnie russe Aeroflot (quatre exemplaires déjà livrés).



(Le premier A321neo d'AnadoluJet livré le 7 juillet dernier. Photo © AnadoluJet)