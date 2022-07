ANA signe sa commande de Boeing 737 MAX à Farnborough

ANA et Boeing ont saisi l'occasion fournie par le salon de Farnborough pour signer la commande de 737 MAX annoncée en janvier 2019 par la compagnie et confirmée la semaine dernière. Elle porte sur 20 737-8 et dix options.



La commande était jusqu'à présent inscrite au carnet de commandes de l'avionneur mais l'identité de la cliente n'avait pas été révélée.



La compagnie japonaise a également rappelé qu'elle s'était entendu avec Boeing pour convertir deux de ses vingt 777-9 en commande en 777-8F.



(Image © Boeing)