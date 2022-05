ANA planifie la reprise des vols réguliers en Airbus A380 entre Tokyo et Honolulu le 1er juillet

All Nippon Airways annonce le retour des opérations régulières entre Tokyo Narita et Honolulu en Airbus A380 « Flying Honu ». Elles reprendront à partir du 1er juillet, à raison de deux rotations par semaine.



Afin de soutenir et stimuler la demande, la compagnie va avant cela augmenter ses fréquences sur la ligne Tokyo Haneda - Honolulu, à partir du 28 mai.



Ainsi, à partir du 1er juillet, une rotation quotidienne sera proposée entre Tokyo et Hawaii.



ANA avait mis en service le premier de ses trois A380 en mai 2019. La compagnie avait réfléchi le produit de sa mini-flotte pour le rendre absolument unique et répondre aux attentes très spécifiques des voyageurs se rendant à Honolulu, destination prisée pour les vacances et pour les voyages de noce. Cependant, les appareils sont restés cloués au sol depuis le début de la crise sanitaire, le Japon appliquant des restrictions très strictes, et la livraison physique du troisième appareil avait été repoussée jusqu'au mois d'octobre 2021.



(Photo © All Nippon Airways)