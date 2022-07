ANA finalise une commande de Boeing 737-8 et convertit des 777-9 en 777-8F

ANA vient de finaliser de nouveaux accords avec Boeing. Le premier porte sur la conversion de deux 777-9 en 777-8F, le second sur la confirmation d'une commande pour jusqu'à trente 737-8.



La commande de 737 MAX avait été annoncée le 29 janvier 2019, quelques semaines avant que la flotte mondiale ne soit clouée au sol pour près de deux ans. Le 737 MAX étant de nouveau en vol depuis plus d'un an et les opérations se déroulant normalement, ANA a décidé de finaliser sa commande.



Elle porte sur vingt 737-8 fermes et dix options. Les appareils seront livrés à partir de l'année fiscale 2025 et remplaceront des 737-800 actuellement en service sur le réseau intérieur de la compagnie.



En parallèle, ANA a décidé de modifier sa commande de 2014 pour vingt 777-9, en convertissant deux de ces appareils en 777-8F. Ils seront livrés à partir de l'année fiscale 2028 et lui permettront de faire croître son activité cargo.



(Photo © Boeing)