ANA étend son contrat IMS avec Satair à des avions non Airbus

(Farnborough 2022) Satair, filiale d'Airbus Services spécialisée dans les pièces détachées, annonce que All Nippon Airways (ANA) vient d'étendre son contrat Integrated Material Services (IMS) à des appareils non Airbus de sa flotte. Le type d'appareil n'a pas été précisé.



Cet accord multiflotte est également accompagné du prolongement pour plusieurs années d'un précédent contrat du même type pour les appareils de la famille A320 et pour les A380 de la compagnie japonaise.



Satair est le fournisseur exclusif d'ANA pour les pièces consommables de sa flotte A320 depuis 2017 et pour celles de sa flotte A380 depuis 2019.



(Photo © ANA)