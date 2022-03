ANA dévoile sa nouvelle marque : AirJapan

ANA l'avait annoncé dès l'automne 2020 : la modification des habitudes de voyage entraînée par la crise sanitaire allait l'obliger à transformer son modèle et cela comprenait la création d'une nouvelle marque de compagnie aérienne. Celle-ci vient d'être dévoilée, elle s'appellera AirJapan et décollera au second semestre de 2023.



Une Air Japan existe déjà au sein du groupe ANA, une entité opérationnelle qui réalise des vols internationaux sous la marque ANA. C'est elle qui réalisera également les vols internationaux moyen-courrier visés par la nouvelle compagnie et elle les exploitera sous la marque AirJapan.



Pour cela, elle utilisera des Boeing 787-8 avec une configuration dense de plus de 300 places, similaire à ce qui se pratique sur les vols intérieurs. Orientée vers les voyageurs sensibles au prix, elle sera construite selon un modèle hybride, proposant des tarifs similaires à ceux des compagnies low-cost. Les liaisons, la constitution de la flotte et une date plus précise de lancement seront communiquées ultérieurement.



Mais ANA avait déjà expliqué le concept derrière AirJapan. Selon le groupe japonais, les nouvelles méthodes de travail (télétravail, visioconférences) sont appelées à s'imposer dans la vie des salariés à long terme. Cela devrait créer de nouveaux segments de voyage, plus proches de la demande VFR que du voyage d'affaires, où le recours à la digitalisation, à l'automatisation et au sans-contact s'accroît, avec un regain d'intérêt pour des services simplifiés au maximum auxquels viennent s'ajouter des options de personnalisation du produit.



AirJapan veut véhiculer l'image d'une compagnie qui prend soin de ses passagers. Son logo représente deux mains qui enveloppent quelque chose et la typographie de la marque a été stylisée et adoucie au maximum de façon à ce que l'enchaînement du « r » et du « j » rappelle ces deux mains.



(Photo © ANA)