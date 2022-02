ANA ajuste sa commande d'Airbus A320neo

A l'occasion de ses résultats pour le troisième trimestre, le groupe ANA a annoncé qu'il avait apporté des changements à sa commande d'Airbus de la famille A320neo pour mieux l'adapter à son environnement actuel.



Il a ainsi converti un A320neo et deux A321LR en trois A321neo. Les appareils seront livrés durant les années fiscales 2025 et 2026 - tandis que les A321LR devaient initialement rejoindre la flotte au cours des années fiscales 2022 et 2023.



Désormais, le reste de son carnet de commandes est constitué de quinze A320neo et trois A321neo.



All Nippon Airways exploite actuellement onze A320neo et 22 A321neo, tandis que Peach compte cinq A320neo et deux A321LR.



