Ampaire enregistre une commande de MONTE pour 25 Eco Caravan

Ampaire annonce avoir reçu une commande ferme de l'organisme britannique MONTE pour 25 Eco Caravan. Elle s'accompagne d'options pour le même nombre d'appareils.



MONTE est un organisme fondé sur l'unique ambition de soutenir les efforts du secteur de l'aviation pour atteindre le 0 émission nette. Il fournit ainsi un soutien financier et des solutions de leasing pour les opérateurs d'avions régionaux.



« MONTE cherche à constituer une flotte d'avions à faibles émissions et à 0 émission, à louer ou à financer, pour les exploitants d'avions régionaux du monde entier », résume Timothy Eyre, son responsable des investissements. Il souligne qu'Ampaire est actuellement le fournisseur de technologie hybride-électrique le plus prometteur, partant d'une plateforme connue, proposant des performances intéressantes et pouvant se passer d'infrastructures de recharge au sol puisque les batteries se rechargent en vol.



L'Eco Caravan est en effet le résultat de l'hybridation de la propulsion du Grand Caravan de Cessna. Ampaire affirme qu'il pourra réduire sa consommation de carburant de jusqu'à 70 % sur les vols les plus courts, de 50 % sur les vols les plus longs, sans dégradation des performances au niveau de la charge utile et même avec un allongement du rayon d'action, ainsi qu'une réduction des coûts opérationnels de 25 % à 40 %.



Le programme en est toutefois toujours aux essais statiques. Un premier appareil pourrait voler d'ici la fin de l'année et son STC est attendu pour 2024.



