Ampaire acquiert Talyn Air et étend ses capacités à plusieurs nouveaux marchés

Ampaire a annoncé qu'elle avait acquis Talyn Air, une société développant des systèmes pour les eVTOL.



Cette acquisition va permettre à la société d'étendre ses capacités aux marchés des systèmes pour les drones, les eVTOL et la défense, tout en renforçant ses capacités dans l'électrification de l'aviation. Elle récupère en effet également huit brevets et sept contrats gouvernementaux.



Ampaire travaille actuellement sur la propulsion hybride électrique, notamment dans le cadre de son programme Eco Caravan - de modification d'un Caravan de Cessna en appareil hybride électrique.



« L'ajout de Talyn à la base technique déjà solide d'Ampaire dans le domaine de la propulsion hybride électrique aura une incidence immédiate sur la croissance du chiffre d'affaires et permettra à la société d'accélérer sa pénétration dans les secteurs précieux des drones et des eVTOL pour des applications commerciales et de défense », résume Kevin Noertker, PDG d'Ampaire.



(Photo © Ampaire)