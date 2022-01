AMETEK MRO Singapore se dote de capacités de réparation pour l'Airbus A350

AMETEK Singapore PTE annonce avoir développé ses capacités de réparation en investissant dans de nouvelles solutions de maintenance pour l'Airbus A350. La société singapourienne va ainsi collaborer avec sa société soeur AMETEK Airtechnology Group pour fournir des services de réparation pour sa suite de réchauffeurs électriques pour les galleys et les soutes du long-courrier de dernière génération de l'avionneur européen.



AMETEK entend ainsi améliorer son niveau d'assistance auprès des opérateurs de l'A350 dans la région d'Asie-Pacifique alors alors que le nombre d'heures de vol va continuer de se rétablir, puis à croitre avec l'évolution de la pandémie.



« L'A350 a une autonomie d'environ 15 000 km, il n'est donc pas surprenant que les opérateurs choisissent cet avion pour desservir leurs liaisons long-courriers », a annoncé Dave Corish, vice-président de division et directeur général d'AMETEK Singapore PTE. « Il est crucial de pouvoir fournir des solutions de maintenance complètes, en particulier dans des régions telles que l'Asie-Pacifique, alors que les MRO basés en Europe et aux États-Unis ne sont pas des options de réparation viables d'un point de vue logistique. En tant que station de réparation sous garantie agréée, nous fournissons une évaluation de la garantie OEM ainsi que des services de réparation pour les composants du cockpit, des cuisines et des soutes vrac » a-t-il ajouté.



AMETEK précise que ses nouvelles capacités MRO pour l'A350 seront accompagnées par des approbations CAAS, CAAC, FAA, EASA, JCAB , CAAM, CAAV et DGCA.



Pour rappel, AMETEK MRO assure le support de plus de 40 000 références de pièces embarquées, que ce soit dans les domaines de l'avionique, le carburant, le transfert de chaleur, les trains d'atterrissage, l'hydraulique, le pneumatique, l'alimentation les roues et les freins. La société MRO américaine compte 14 sites dans le monde et environ 800 salariés.



(Photo © AMETEK MRO Singapore)