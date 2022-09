AMETEK MRO Singapore poursuit son développement

(MRO Asia-Pacific) AMETEK Singapore PTE a fait le bilan de ses activitiés de maintenance à l'occasion du salon MRO Asia-Pacific.



La filiale singapourienne d'AMETEK MRO a étendu ses capacités de réparations d'équipements ces derniers mois, tablant sur une forte croissance de la demande pour les 10 prochaines années.



En janvier, elle a ainsi investi dans des solutions de maintenance pour l'Airbus A350 avec de nouvelles capacités couvrant les réchauffeurs de soutes et de galleys, avec les approbations CAAS, CAAC, FAA, EASA, JCAB, CAAM, CAAV et DGCA.



Au mois de mai, AMETEK Singapore PTE est devenu centre de réparations agréé de Honeywell pour des équipements moteurs, après avoir fourni des services de maintenance, de réparation et de révision sur les moteurs CF6-80, PW2000, PW4000, V2500, Trent 700, Trent 800 et Trent 900 pendant plus de quatorze ans.



En juillet, AMETEK Singaporea a étendu ses services auprès des compagnies aériennes et des acteurs de la maintenance de la région avec l'établissement d'une représentation locale de l'activité AMETEK Sensors & Fluid Management Systems (SFMS).



Enfin, de nouvelles améliorations ont été apportées à la gamme de services MRO avec l'ouverture d'un centre de réparation de roues et de freins à la pointe de la technologie, un nouvel atelier dont la mise en place a été supervisée par ANTAVIA, filiale française d'AMETEK MRO qui dispose de deux centres spécialisés implantés à Paris CDG et Campsas, près de Toulouse.