American Airlines opte pour une solution wireless de Collins Aerospace pour transmettre ses données de maintenance

Collins Aerospace (groupe Raytheon Technologies) révèle qu'American Airlines utilise désormais sa nouvelle solution sans-fil de collecte de données de maintenance grâce à InteliSight, un dispositif AID (Aircraft Interface Device) en cours d'installation sur plus de 500 appareils de la compagnie aérienne américaine.



Sont concernés l'ensemble de sa flotte de Boeing 737NG et la majorité de ses Airbus A320. American Airlines prévoit aussi d'installer le dispositif sur sa flotte de Boeing 777.

Collins Aerospace précise que son AID InteliSight capture, enregistre, stocke, crypte et envoie en toute sécurité les données de l'avion vers sa plateforme GlobalConnect. Les données sont ainsi immédiatement transmises après chaque vol pour analyse, et viennent ainsi améliorer la prévisibilité des opérations de la compagnie aérienne.



L'équipementier américain ajoute par ailleurs qu'American Airlines a déjà installé sa solution sur plus de 200 de ses appareils en 6 mois, capturant, sécurisant et déchargeant les données de plus de 100 000 vols. La compagnie aérienne a ainsi vu son taux de capture de données passer de 85% à plus de 99%.



American Airlines est en train d'installer l'AID InteliSight de Collins Aerospace depuis 7 de ses sites de maintenance.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)