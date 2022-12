American Airlines opte pour les freins carbone de Safran Landing Systems pour sa flotte de Boeing 737NG

American Airlines a sélectionné Safran Landing Systems pour moderniser sa flotte de Boeing 737-800 avec des freins carbone. Le remplacement des actuels freins acier de sa flotte, qui permettra de gagner jusqu'à 320 kg par avion, permettra à la grande compagnie aérienne américaine de tenir ses engagements en matière de développement durable.



Safran Landing Systems précise qu'American Airlines pourra ainsi réduire ses émissions de CO2 de jusqu'à 77 tonnes par an et par appareil.



Le nouveau contrat, qui s'inscrit dans l'offre de support et de services Landing Life de l'équipementier français et qui a été signé en novembre dernier, concernera ainsi 303 appareils.



Le sort des freins de ses 737 MAX n'a pas été annoncé (42 avions livrés, près d'une centaine attendus).



« S'assurer que notre flotte - la plus jeune parmi les transporteurs aériens du réseau américain - fonctionne aussi efficacement que possible est essentiel pour nous permettre d'atteindre nos objectifs climatiques. Réduire notre poids en vol, avec un produit de freinage supérieur, est gagnant-gagnant pour nos opérations » a déclaré Kevin Brickner, Vice-Président sénior des opérations techniques d'American Airlines.



Safran Landing Systems annonce aussi qu'il fabriquera les roues et freins carbone et effectuera les échanges de puits de chaleur, composés de disques carbone, dans son usine de production de Walton (Kentucky). Les services MRO seront quant à eux effectués par les équipes d'American Airlines dans son centre de maintenance de Tulsa (Oklahoma).



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)