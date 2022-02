American Airlines convertit des options sur 23 Boeing 737 MAX et repousse des 787

American Airlines annonce être parvenue à des accords avec Boeing pour réaménager son calendrier de livraisons pour les 737 MAX 8 et 787-9.



Un premier accord porte sur la conversion en commandes fermes d'options que la compagnie américaine détenait depuis 2013 sur 23 737 MAX 8. Elle indique avoir l'intention de convertir sept autres appareils. Ces trente monocouloirs seraient ainsi livrés pour moitié en 2023 et pour moitié en 2024.



En revanche, elle a demandé un report des livraisons de ses 787-9, dont les livraisons étaient prévues à partir de janvier 2023. Désormais, elles débuteront au quatrième trimestre 2023 (pour quatre appareils) et le reste des appareils concernés sera livré jusqu'en 2027. American Airlines attend encore 25 787-9.



La compagnie souligne que ses dépenses d'investissement pour 2022 augmenteront de 38 millions de dollars (à 2,7 milliards de dollars) et celles pour 2023 de 146 millions de dollars (à 2,86 milliards de dollars).



(Photo © American Airlines)