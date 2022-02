American Airlines commande trois Embraer 175 supplémentaires

Embraer a enregistré une nouvelle commande ferme d'American Airlines, pour trois E175. Les appareils seront exploités par la filiale régionale de la compagnie, Envoy Air.



Les livraisons devraient avoir lieu cette année. La flotte d'E175 d'Envoy Air dépassera alors la centaine d'appareils.



La valeur des appareils est estimée à 160,2 millions de dollars. Ils seront comptabilisés dans le carnet de commandes du quatrième trimestre 2021.



« Atteindre la barre des 100 E175 avec American Airlines et Envoy est vraiment un moment à savourer. Nous remercions American Airlines et Envoy pour leur partenariat durable avec Embraer, qui a débuté en 1998 », s'est réjoui Mark Neely, vice-président des ventes et du marketing pour la région Amériques d'Embraer Commercial Aviation. « L'E175 est l'épine dorsale du réseau régional américain, avec plus de 600 appareils vendus, et 86% de part de marché depuis 2013 ».



(Photo © Embraer)