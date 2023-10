American Airlines commande quatre E175 à Embraer

American Airlines ajuste de nouveau les capacités de sa filiale Envoy et a pour cela passé commande auprès d'Embraer pour quatre E175. Les appareils ont une valeur estimée à 230,6 millions de dollars (prix catalogue).



Tous seront livrés au quatrième trimestre 2024 et porteront la flotte de la compagnie régionale au-dessus des 150 appareils.



« Ces nouveaux avions nous permettront de poursuivre notre croissance avec American Airlines. Nous sommes heureux d'annoncer ces quatre avions supplémentaires, qui font suite à la commande annoncée en juin, alors que les marchés domestiques et régionaux américains se redressent après quelques années très difficiles », commente Pedro Fábregas, le PDG d'Envoy.



L'importance de l'E175 pour le marché américain se confirme donc, ce modèle d'E-Jet ayant une part de marché de 86 % sur le réseau régional. Embraer souligne par ailleurs que la flotte mondiale d'E170/175 a dépassé les 19,5 millions d'heures de vol, dont 1,3 million a été réalisé par Envoy.



(Photo © Embraer)