American Airlines a choisi Thales pour les IFE de ses futurs A321XLR et 787-9

Thales a révélé qu'American Airlines avait sélectionné sa dernière génération d'IFEC AVANT pour équiper ses nouveaux Airbus A321XLR et Boeing 787-9 qui assureront des vols transcontinentaux et internationaux.



L'électronicien français précise aussi que la compagnie américaine sera le premier client à disposer de sa nouvelle famille d'écrans Optiq 4K haute performance à dynamique étendue (HDR) bénéficiant de la technologie QLED de Samsung, une première dans le secteur. La gamme Optiq 4K avait été dévoilée en juin dernier. En plus d'offrir une qualité d'image inégalée, ces nouveaux écrans promettent une fiabilité accrue de 50% et une réduction de poids de 30%.



Les sièges de la classe Premium bénéficieront d'écrans 17 pouces avec télécommande tactile 5 pouces faisant office de véritable second écran. Les classes Premium Economy et Economy bénéficieront respectivement d'écrans 13,3 pouces et 11,6 pouces. La dernière génération du système de divertissement à bord AVANT de Thales permet par ailleurs des connexions en Bluetooth pour que chaque passager puisse connecter ses écouteurs sans fil.



Les 50 Airbus A321XLR et les 8 nouveaux Boeing 787-9 sont attendus par American Airlines à partir de 2023.



(Image © Airbus)