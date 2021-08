Amelia prolonge pour cinq ans son service d'évacuation sanitaire à Mayotte

La compagnie Amelia (groupe Regourd Aviation) a remporté l'appel d'offre du centre hospitalier de Mayotte pour prendre en charge les évacuations sanitaires. L'accord a une validité de cinq ans.



Amelia assure déjà de telles opérations depuis un an. En effet, elle propose un aller-retour six jours sur sept entre Mayotte et La Réunion en Embraer 135 depuis mai 2020 pour l'évacuation des patients mahorais. Près de 700 vols ont été réalisés depuis et ont permis de transporter 5 117 personnes.



L'Embraer est équipé de deux civières et permet d'évacuer les patients en urgence cardiaque ou neurologique, ainsi que les malades aigus.



La compagnie souligne que l'appareil a été basé à Dzaoudzi pour répondre à un besoin identifié depuis longtemps et accentué par la crise sanitaire actuelle.



(Photo © Amelia - groupe Regourd)