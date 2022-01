Amelia International propose désormais du fret aérien en ATR

Amelia International a réceptionné un premier ATR72-212 qui lui permettra de lancer ses activités de transport de fret. Il est basé à Ljubljana.



La filiale slovène du groupe Amelia (qui appartient lui-même au groupe Regourd) travaille actuellement avec plusieurs courtiers afin de développer son offre.



Le groupe compte en effet profiter lui aussi de la forte croissance du fret aérien, lié à l'essor du commerce électronique et à la reconstitution des stocks après la pandémie. Constatant que de nombreuses routes régionales avaient besoin d'appareils de plus grande capacité qu'auparavant pour répondre à ces besoins, il a choisi de lancer ses opérations avec l'ATR72.



L'appareil, immatriculé EI-SLP (ex-ASL Airlines, pour qui il réalisait déjà des vols cargo), possède un rayon d'action de 1 800 km et peut transporter jusqu'à 8,2 tonnes de chargement. Il a été acquis en leasing auprès de TrueNoord pour une durée de quatre ans.



(Photo © Amelia International)