Amedeo signe une lettre d'intention pour 200 ERA d'Aura Aero

Amedeo a décidé de devenir partenaire d'Aura Aero et a signé une lettre d'intention avec la start-up portant sur l'acquisition de jusqu'à 200 ERA (Electric Regional Aircraft).



ERA est le futur avion commercial électrique de 19 places de la société toulousaine, qui travaille actuellement sur un avion de voltige, Integral, en version thermique puis électrique.



« Pour Amedeo, l'aviation durable est plus qu'une aspiration, et nous nous engageons à nouer des partenariats dans ce domaine qui façonneront les trois décennies à venir dans l'aéronautique. Nous avons étudié divers concepts actuellement sur le marché et Aura Aero possède un avantage certain sur le plan des compétences, du talent et du design, que nous soutenons. Leur prototype, INTEGRAL, est le premier pas vers un avion plus gros, un avion électrique régional », estime Gabriella Lapidus, CCO d'Amedeo.



Aura Aero va en retour pouvoir profiter de l'expertise en financement d'Amedeo.



(Photo © Aura Aero)