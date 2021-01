Amazon acquiert 11 Boeing 767 auprès de Delta et WestJet

Amazon a réalisé sa première acquisition d'appareils en achetant onze Boeing 767-300. Les avions proviennent des flottes de Delta Air Lines et WestJet.



La compagnie américaine va ainsi céder sept appareils au géant du e-commerce et sa consoeur canadienne quatre. Ils auront tous intégré la flotte d'Amazon Air en 2022.



Les 767 de WestJet ont été acquis en mars et sont actuellement en conversion pour être transformés en cargos. Eux entreront en service dès 2021.



Amazon indique qu'elle continuera de se reposer sur des compagnies tierces pour opérer ces appareils. Les activités d'Amazon Air s'appuient actuellement sur une soixantaine d'appareils, opérés notamment par ATSG.



(Photo © Amazon)