Alliance Aviation va acquérir 30 nouveaux E-Jets auprès d'AerCap

La compagnie australienne Alliance Aviation va acquérir 30 Embraer E190 du portefeuille du bailleur irlandais AerCap. Les premières livraisons devraient débuter en septembre de cette année et s'étaler jusqu'en janvier 2026.



Ces appareils sont actuellement loués à une compagnie aérienne américaine non divulguée. Ils seront rachetés un par un, sur une période de deux ans.



« Le prix d'achat final de chaque avion sera ajusté en fonction de l'état de maintenance de la cellule et des moteurs installés dans la semaine précédant chaque livraison. En conséquence, il existe un degré important de variation du coût unitaire et un prix de flotte totalement ferme ne peut pas être donné pour le moment », déclare la compagnie.



Alliance Aviation pourra même démanteler certains appareils pour les besoins de sa flotte active.



Cette acquisition d'Alliance verra sa flotte d'E-Jets portée à 63 exemplaires d'ici janvier 2026, en plus de ses 37 Fokker 70/100.



(Photo © Alliance Aviation)