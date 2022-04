Alliance Air réceptionne un premier Dornier 228 de fabrication indienne

Alliance Air a pris livraison de son premier Do 228-200 de fabrication indienne. L'appareil (MSN 4130, immatriculé VT-KNP) a été assemblé dans les installations d'Hindustan Aeronautics Limited (HAL) à Kanpur.



Cet avion est le premier des deux Do-228-200 assemblés et détenus par HAL qu'Alliance Air prévoit d'introduire dans sa flotte pour mieux adapter son réseau dans le cadre du programme aéroportuaire UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) qui vise à encourager la connectivité régionale dans le pays en soutenant la desserte des communautés isolées.



Le nouvel appareil arbore d'ailleurs le thème UDAN sur son fuselage. Il peut accueillir jusqu'à 17 passagers, soit nettement moins que ses 18 ATR 72-600 de 70 sièges qui composent actuellement la flotte du transporteur.



Pour rappel, Alliance Air est une ancienne filiale du groupe Air India. Désormais autonome, elle fait aujourd'hui partie d'Air India Asset Holdings, une entité transitoire mise en place par l'État pour gérer les actifs et passifs restants de la compagnie nationale rachetée l'an dernier par le groupe Tata. Le gouvernement a déclaré qu'il explorait les options pour aussi la vendre à l'avenir.



(Photo © Alliance Air)