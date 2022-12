Alliance Air prolonge son contrat de maintenance globale avec ATR

ATR a annoncé qu'Alliance Air avait prolongé de cinq ans son contrat de maintenance globale, lui permettant de bénéficier de services de réparation, de révision et d'approvisionnement des unités remplaçables en piste, ainsi que de la disponibilité et des services de maintenance d'hélices et de trains d'atterrissage pour sa flotte.



Alliance Air exploite actuellement deux ATR 42-600 et dix-huit ATR 72-600.



ATR souligne que ce renouvellement de contrat intervient alors que la compagnie indienne et l'avionneur fêtent la vingtième année de leur partenariat de maintenance - le premier contrat, de maintenance à l'heure de vol, avait été signé en décembre 2002.



« Lorsque deux entreprises travaillent ensemble pendant vingt ans, on ne peut plus parler d'une relation commerciale, mais d'un véritable partenariat. En tant que compagnie aérienne nationale de l'Inde, Alliance Air a pour mission d'assurer des liaisons aériennes essentielles qui créent de nouvelles opportunités pour des millions de personnes. Notre activité consiste à faire en sorte qu'Alliance Air puisse remplir sa mission au quotidien », a commenté David Brigante, Directeur du Support et des Services client d'ATR.



