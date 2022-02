Alliance Air acquiert deux ATR 42-600

Alliance Air a signé un accord avec ATR et TrueNoord portant sur l'acquisition de deux ATR 42-600. Ces appareils, neufs, rejoindront la flotte de la compagnie indienne à partir de mi-2022.



Ils lui permettront de desservir l'Himalaya, notamment les pistes courtes situées à haute altitude.



Ils seront par ailleurs couverts par un contrat de maintenance globale à l'heure de vol, comme le reste de la flotte de la compagnie.



Alliance Air exploite une flotte tout ATR, composée de dix-huit ATR 72-600. Leur mission est de participer au désenclavement des régions les plus difficilement accessibles de l'Inde. ATR souligne ainsi que quarante nouvelles routes ont été ouvertes en Inde en 2021 grâce à ses biturbopropulseurs.



En ce qui concerne TrueNoord, ces appareils sont les troisième et quatrième ATR 42-600 qu'elle intègre à son portefeuille, après ceux de Silver Airways (en décembre).



(Photo © ATR)