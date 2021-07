Allegiant acquiert dix A320 en leasing

Air Lease Corporation (ALC) a annoncé avoir conclu un accord avec Allegiant Air pour lui fournir dix Airbus A320.



Les appareils sont des avions de seconde main récents. Ils seront livrés entre l'automne 2021 et l'été 2022.



« En tant qu'appareils récents équipés de sharklets, ils vont non seulement s'intégrer efficacement dans notre flotte d'Airbus, mais aussi offrir des années d'utilisation supplémentaire par rapport aux appareils précédemment exploités », a commenté Robert Neal, vice-président senior chargé des finances et de la trésorerie d'Allegiant.



La compagnie américaine devient par ailleurs une nouvelle cliente de la société de leasing.



(Photo © Allegiant)